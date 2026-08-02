Росіяни намагалися прорватися на Харківщині, прикордонники відбили ворожий штурм (відео)

Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону зупинили малі штурмові групи росіян, які намагалися прорватися у напрямку Артільного Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби .

У результаті бойової роботи знищені сім штурмових груп, три автомобілі, які забезпечували переміщення особового складу та підвезення ресурсів, а також три укриття, де росіяни намагалися закріпитися та накопичити сили.

"На Північно-Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб просунутися вперед, кидаючи в бій малі штурмові групи. Бійці 4-го прикордонного загону вкотре зірвали плани загарбників на напрямку населеного пункту Артільне", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW поідомляли, що російське військове командування бреше диктатору Володимиру Путіну про масштаби успіхів на півночі України, заявляючи, що війська РФ активно просуваються у Харківській та Сумській областях.

Аналітики зазначають, що армія РФ майже щодня, починаючи щонайменше з 22 липня, заявляє про захоплення нового населеного пункту на Харківщині та Сумщині.

Так, 29 липня росіяни заявили про захоплення Нової Січі, а 30 липня - про захоплення Малої Слобідки та Могриці в Сумській області, а також Вірівки в Харківській області.

Воднчас ЗСУ спростовують ці заяви та здійснюють успішні атаки на півночі.