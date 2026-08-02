Россияне пытались прорваться на Харьковщине, пограничники отбили вражеский штурм (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы .

В результате боевой работы уничтожены семь штурмовых групп, три автомобиля, которые обеспечивали перемещение личного состава и подвоз ресурсов, а также три укрытия, где россияне пытались закрепиться и накопить силы.

"На Северо-Слобожанском направлении враг не оставляет попыток продвинуться вперед, бросая в бой малые штурмовые группы. Бойцы 4-го пограничного отряда сорвали планы захватчиков в направлении населенного пункта Артельне", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что российское военное командование врет диктатору Владимиру Путину о масштабах успехов на севере Украины, заявляя, что войска РФ активно продвигаются в Харьковской и Сумской областях.

Аналитики отмечают, что армия РФ почти каждый день, начиная, по меньшей мере, с 22 июля, заявляет о захвате нового населенного пункта в Харьковской и Сумской областях.

Так, 29 июля россияне заявили о захвате Новой Сечи, а 30 июля - о захвате Малой Слободки и Могрицы в Сумской области, а также Веревки в Харьковской области.

В то же время ВСУ опровергают эти заявления и осуществляют успешные атаки на севере.