Росіяни намагались закріпитись у Куп'янську під час густого туману, але їх знищили, - ЗСУ

За словами Федоренка, російські терористи, користуючись туманом, просунулись близько до житлової забудови, втім їх своєчасно виявили. Спочатку Сили оборони підбили бронетехніку ворога - танк й 2 МТЛБ. Потім протягом декількох годин добивали піхотинців.

"Ті, кому вдалося спішитись, протягом найближчих 5-6 годин також були ліквідовані. Станом на сьогоднішній день противника у Куп’янську Лівобережному немає. Ситуація дуже складна, але Силами оборони контрольована", - зауважив військовий.

Федоренко також нагадав, що росіяни не впорались із завданням захопити Куп’янськ до 1 листопада й тепер розраховує зробити це хоча б до Нового року.

"Кожного дня і кожної ночі йде жорсткий спротив, тому що ворог намагається виконати поставлене завдання. Спочатку в нього було до 1 листопада оволодіти Куп’янськом-Вузловим, Куп’янськом Лівобережним. Зараз строки змістилися, це завдання противник не виконав, тепер вони мають виконати завдання до Нового року", - пояснив він.

Спроба прориву росіян в Куп'янськ

13 листопада Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив про спроби російських військових просунутися в районі Куп'янська. Окупанти, серед яких деякі були одягнені у форму української армії, намагалися атакувати в кілька хвиль. Однак українські військові успішно відбили штурми, зупинивши ворога після чотирьох послідовних нападів.

Пізніше DeepState показав відео атаки росіян на Куп'янськ. Аналітики розповіли, що українські бійці розбили російську техніку, але близько 15 окупантів розбіглися по будинках у Куп'янську.