Россияне пытались закрепиться в Купянске во время густого тумана, но их уничтожили, - ВСУ

По словам Федоренко, российские террористы, пользуясь туманом, продвинулись близко к жилой застройке, впрочем, их своевременно обнаружили. Сначала Силы обороны подбили бронетехнику врага - танк и 2 МТЛБ. Затем в течение нескольких часов добивали пехотинцев.

"Те, кому удалось спешиться, в течение ближайших 5-6 часов также были ликвидированы. По состоянию на сегодняшний день противника в Купянске Левобережном нет. Ситуация очень сложная, но Силами обороны контролируемая", - отметил военный.

Федоренко также напомнил, что россияне не справились с задачей захватить Купянск до 1 ноября и теперь рассчитывают сделать это хотя бы до Нового года.

"Каждый день и каждую ночь идет жесткое сопротивление, потому что враг пытается выполнить поставленную задачу. Сначала у него было до 1 ноября овладеть Купянском-Узловым, Купянском Левобережным. Сейчас сроки сместились, эту задачу противник не выполнил, теперь они должны выполнить задачу до Нового года", - пояснил он.

Попытка прорыва россиян в Купянск

13 ноября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о попытках российских военных продвинуться в районе Купянска. Оккупанты, среди которых некоторые были одеты в форму украинской армии, пытались атаковать в несколько волн. Однако украинские военные успешно отбили штурмы, остановив врага после четырех последовательных нападений.

Позже DeepState показал видео атаки россиян на Купянск. Аналитики рассказали, что украинские бойцы разбили российскую технику, но около 15 оккупантов разбежались по домам в Купянске.