Росіяни намагались сьогодні наступати по лінії "Часів Яр - Хромове - Бахмут". Що відомо

"Втрата великої кількості броньованих машин противника під час сьогоднішнього наступу спонукала росіян відступити", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначається, допоміг зупинити окупантів підрозділ "Перун", спаливши 2 БМД на цій ділянці.

Ситуація в районі Часового Яру

Наприкінці грудня 2023 року РБК-Україна писало про те, що російські окупанти продовжують зосереджувати свої сили в районі Бахмута та Кліщіївки. Їхня мета очевидна - наступ на Часів Яр.

Росіяни намагались наступати по лінії "Часів Яр - Хромове - Бахмут" 22 лютого (deepstatemap.live)

На початку січня 2024 року окупанти розвинули наступ у районах Бахмута та Богданівки, що, на думку експертів, свідчило про їхню мету захопити населений пункт Часів Яр.

Вже в середині січня стало відомо, що Росія стягнула в район Бахмута 80 тисяч військ. При цьому, як казали експерти, навряд чи окупанти вдарять усім цим угрупуванням по Часовому Яру, але це може стати підготовкою для атаки на Слов'янськ і Краматорськ одразу з трьох напрямків.