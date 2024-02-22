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Россияне пытались сегодня наступать по линии "Часов Яр - Хромово - Бахмут". Что известно

Фото: россияне пытались сегодня наступать по линии "Часов Яр - Хромово - Бахмут" 22 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска 22 февраля предприняли попытку наступления на линии "Часов Яр - Хромово - Бахмут". Враг отступил из-за потери большого количества бронированной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Потеря большого количества бронированных машин противника во время сегодняшнего наступления побудила россиян отступить", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, помогло остановить оккупантов подразделение "Перун", которое сожгло 2 БМД на этом участке.

Ситуация в районе Часов Яра

В конце декабря 2023 года РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты продолжают сосредоточивать свои силы в районе Бахмута и Клещиевки. Их цель очевидна - наступление на Часов Яр.

Россияне пытались сегодня наступать по линии "Часов Яр - Хромово - Бахмут" 22 февраля (deepstatemap.live)

В начале января 2024 года оккупанты развили наступление в районах Бахмута и Богдановки, что, по мнению экспертов свидетельствовало об их цели захватить населенный пункт Часов Яр. 

Уже в середине января стало известно, что Россия стянула в район Бахмута 80 тысяч войск. При этом, как говорили эксперты, вряд ли оккупанты ударят всей этой группировкой по Часов Яру, но это может стать подготовкой для атаки на Славянск и Краматорск сразу с трех направлений.

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