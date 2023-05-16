Росіяни намагались штурмувати Бахмут: прикордонники їх відкинули та завдали втрат

"Противник атакував малими піхотними групами за підтримки артилерії. Відкривши вогонь на ураження, бійці ДПСУ відкинули загарбників від лінії бойового зіткнення", - сказано у повідомленні.

Як наслідок, у стрілецьких боях українські військові знищили трьох росіян та поранили ще шістьох.

Нагадаємо, у Міноборони повідомляли, що українські захисники звільнили від загарбників близько 20 кв. км у Бахмутському районі, але загарбники просуваються у місті.

Тим часом у британській розвідці зазначили, що наші бійці досягли тактичного успіху у районі Бахмута.

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