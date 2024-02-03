Росіяни накрили Куп'янськ незвичними ФАБами: в ОВА розповіли про наслідки (фото)

"Близько 6:00 окупанти вдарили по м. Куп‘янськ. Попердньо, вдарили по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 з універсальним модулем планіровання та корекції", - розповів він.

Наслідки обстрілу Куп'янська Харківської області 3 лютого (t.me/synegubov)

За словами Синєгубова, інформація про постраждалих не надходила.

"Пошкоджені дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, інша цивільна нежитлова інфраструктура", - додав голова ОВА.

Для довідки

ФАБ-500 - це розроблена в за часів СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ПКС Росії. Оригінальна модель М-54 випущена в 1954 році. Бомба є некерованою і сумісна з більшістю моделей радянських літаків.

Саме таку бомбу російські окупанти у березні 2022 року скинули на 9-поверховий житловий будинок у Харкові з авіації. Тоді вона не розірвалася, пробила дах та залишилася на технічному поверсі.

Зазначимо, що буквально 2 лютого, російський літак "втратив" авіабомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області. Місцевих жителів евакуювали.

Звільнення Куп'янська Харківської області

Куп'янськ був окупований під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Пізніше за місто точилися серйозні бої. Про звільнення Куп'янська Харківської області стало відомо на початку вересня 2022 року, коли ЗСУ вибили ворога з лівобережної частини міста. Пізніше, вже наприкінці місяця, під контроль українських військ перейшов і Куп'янськ-Вузловий. З того часу російські війська не припиняють обстрілювати ці міста.