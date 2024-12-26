Росіяни накопичують сили для штурмів під Кураховим, - ОСУВ "Хортиця"

"Проходять невеличкими групами та намагаються чіплятися за будинки та обходити міську забудову по околицях. Слід розуміти, що, якщо вони наступають такими малими групами, їх немало загалом", - розповів Трегубов.

За його словами, росіяни намагаються накопичувати сили, щоб покращити своє тактичне положення. Паралельно з цим ворожа артилерія намагається атакувати позиції ЗСУ у Кураховому, але здебільшого нищить пусті будівлі, адже українські воїни знають про плани окупантів.

Речник додав, що загалом за добу на Курахівському напрямку зафіксовано 31 бойове зіткнення. Ворог намагається проникнути у бойові порядки українських військових у міській забудові Курахового, у районах Далекого, Дачного та Успенівки.