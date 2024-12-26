Россияне накапливают силы для штурмов под Курахово, - ОСГВ "Хортица"

"Проходят небольшими группами и пытаются цепляться за дома и обходить городскую застройку по окрестностям. Следует понимать, что, если они наступают такими малыми группами, их немало в целом", - рассказал Трегубов.

По его словам, россияне пытаются накапливать силы, чтобы улучшить свое тактическое положение. Параллельно с этим вражеская артиллерия пытается атаковать позиции ВСУ в Курахово, но в основном уничтожает пустые здания, ведь украинские воины знают о планах оккупантов.

Спикер добавил, что всего за сутки на Кураховском направлении зафиксировано 31 боевое столкновение. Враг пытается проникнуть в боевые порядки украинских военных в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки.