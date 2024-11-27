Росіяни накопичують сили в районі Кінбурнської коси: у ЗСУ розкрили мету ворога

У районі Кінбурнської коси окупанти накопичують свої сили. Ймовірно, так вони намагаються запобігти можливому форсуванню Дніпра з боку ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
"Швидше за все, за даними нашої розвідки, вони там (у районі Кінбурнської коси - ред.) накопичують сили, щоб більше тримати оборону. Вони посилюють фортифікаційні споруди, перекидають туди оборонне озброєння для того, щоб не дати Силам оборони України форсувати Дніпро", - розповів Волошин.
Він уточнив, що окупанти побоюються висадки українського десанту на Тендровській і, особливо, на Кінбурнській косі. Вони хочуть тримати під контролем гирло Дніпра, Дніпровські острови, за які зараз йдуть жорстокі бої.
Нагадаємо, раніше спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначав, що контроль росіян над Кінбурнською косою дає їм можливість обстрілювати Миколаївську та Херсонську області.
Також це становить загрозу для суден, які потенційно можуть вийти в акваторію Дніпро-Бузького лиману.
При цьому ще на початку жовтня у Силах оборони Півдня попереджали, що росіяни накопичують озброєння на Кінбурнській косі. Тож вони можуть планувати штурм.
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