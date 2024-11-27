Россияне накапливают силы в районе Кинбурнской косы: в ВСУ раскрыли цель врага

"Скорее всего, по данным нашей разведки, они там (в районе Кинбурнской косы - ред.) накапливают силы, чтобы больше держать оборону. Они усиливают фортификационные сооружения, опрокидывают туда оборонное вооружение для того, чтобы не дать Силам обороны Украины форсировать Днепр", - рассказал Волошин.

Он уточнил, что оккупанты опасаются высадки украинского десанта на Тендровской и, особенно, на Кинбурнской косе. Они хотят держать под контролем устье Днепра, Днепровские острова, за которые сейчас идут жестокие бои.