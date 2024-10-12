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ЗСУ помітили активність окупантів на Кінбурнській косі і назвали можливу мету

Україна, Субота 12 жовтня 2024 18:38
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ЗСУ помітили активність окупантів на Кінбурнській косі і назвали можливу мету Фото: Росія намагається збільшити кількість озброєння на Кінбурнській косі (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти намагаються збільшити кількість озброєння на Кінбурнській косі. Вони можуть планувати штурм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина.

За словами Волошина, російські війська продовжують посилювати свою присутність на Кінбурнській косі для проведення штурмів та можливого форсування території в районі, де Дніпро впадає в Чорне море.

"Зараз там у нас досить напружена ситуація", - зазначив Волошин.

Він також додав, що минулого тижня окупаційні війська перекинули дивізіон катерів із Севастополя, який використовуватимуть для контролю цієї території.

ЗСУ помітили активність окупантів на Кінбурнській косі і назвали можливу мету

Зауважимо, що Кінбурнська коса розташована у північно-західній частині Кінбурнського півострова між Чорним морем та Дніпровсько-Бузьким лиманом.

Частина коси входить до території Чорноморського біосферного заповідника, який зараз опинився на лінії фронту.

Нагадаємо, що нещодавно у Військово-морських силах Збройних сил України пояснили важливість Кінбурнської коси.

РБК-Україна також писало, що у серпні спецпризначенці ГУР МОУ здійснили рейд на Кінбурнську косу. Тоді ж розвідники знищили кілька одиниць броньованої техніки ворога й десятки російських загарбників.

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Кінбурнська коса Війна в Україні Війна Росії проти України
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