ЗСУ помітили активність окупантів на Кінбурнській косі і назвали можливу мету

Російські окупанти намагаються збільшити кількість озброєння на Кінбурнській косі. Вони можуть планувати штурм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина.

За словами Волошина, російські війська продовжують посилювати свою присутність на Кінбурнській косі для проведення штурмів та можливого форсування території в районі, де Дніпро впадає в Чорне море.

"Зараз там у нас досить напружена ситуація", - зазначив Волошин.

Він також додав, що минулого тижня окупаційні війська перекинули дивізіон катерів із Севастополя, який використовуватимуть для контролю цієї території.

Зауважимо, що Кінбурнська коса розташована у північно-західній частині Кінбурнського півострова між Чорним морем та Дніпровсько-Бузьким лиманом.

Частина коси входить до території Чорноморського біосферного заповідника, який зараз опинився на лінії фронту.