Росіяни накопичують "Шахеди" і готують атаки: Зеленський попередив про непросту зиму
Майбутня зима в Україні буде непростою, оскільки російські окупанти накопичують ударні дрони для нових атак.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.
Голова української держави звернув увагу, що для України зима фактично починається зі стартом опалювального сезону. Це той час, коли окупанти посилюють атаки на критично важливу інфраструктуру.
"Ми розуміємо, що викликів буде багато, і тому нам потрібно буде готуватися, у чому ми дуже розраховуємо на наших партнерів, щоб ми пройшли цю зиму пліч-о-пліч, а не поодинці", - додав він.
За словами Зеленського, на випадок проблем із газопостачанням Україна вже готує імпорт газу. На це необхідно близько 2 млрд доларів, і українські чиновники"на шляху до вирішення цього питання".
Також президент звернув увагу, що станом на сьогодні Росія не атакує Україну на максимум своїх можливостей - ворог може запускати понад 500 "Шахедів" на день.
"Ми розуміємо, що вони накопичують, готуються до атак. Я не знаю, яку зиму ми матимемо", - уточнив він.
Удари по Україні
Нагадаємо, російські окупанти з вересня почали удари по критичній інфраструктурі України.
На цьому тлі в окремих регіонах країни вже є проблеми з електропостачанням. Енергетики вводять у таких регіонах графіки погодинних відключень світла.
Зокрема, сьогодні, 7 листопада, графіки діють у Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Сумській та Миколаївській областях.
Цього року окупанти змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі. Раніше вони намагалися викликати швидкий блекаут по всій країні, а зараз - поступово виснажують енергетичну систему.
Детальніше про те, що може бути зі світлом в Україні взимку, - в матеріалі РБК-Україна.