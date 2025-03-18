Генштаб спростував фейк про просування РФ у Сумській області: ворог оперативно знищується
У мережі з'явилася інформація про нібито просування російських окупантів углиб Сумської області. Вона є фейковою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.
У Генштабі підкреслили, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю перебуває під контролем Сил оборони України.
"Інформація, що поширюється в соціальних мережах щодо просування підрозділів РФ углиб території Сумської області, не відповідає дійсності", - уточнює військове командування.
Російські окупанти намагаються заходити невеликими групами в деякі населені пункти біля кордону. Але ворог оперативно знищується українськими захисниками.
"Наші захисники успішно зупиняють усі спроби загарбників закріпитися на території Сумської області. Ворог зазнає значних втрат у живій силі", - зазначили в Генштабі.
Також там звернули увагу, що українські воїни продовжують контролювати території в Курській області.
Бої в Курській області
Нагадаємо, 16 березня The New York Times писало про те, що українські воїни нібито практично повністю вийшли з Курської області. Вони контролюють "тільки 77 квадратних кілометрів".
При цьому речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник розповів про те, що росіяни розміщують біля Сумської області велику кількість своїх підрозділів.
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