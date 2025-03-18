Генштаб спростував фейк про просування РФ у Сумській області: ворог оперативно знищується

Ілюстративне фото: росіяни розповсюджують фейк про настання РФ у Сумській області (Getty Images)

У мережі з'явилася інформація про нібито просування російських окупантів углиб Сумської області. Вона є фейковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

У Генштабі підкреслили, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю перебуває під контролем Сил оборони України. "Інформація, що поширюється в соціальних мережах щодо просування підрозділів РФ углиб території Сумської області, не відповідає дійсності", - уточнює військове командування. Російські окупанти намагаються заходити невеликими групами в деякі населені пункти біля кордону. Але ворог оперативно знищується українськими захисниками. "Наші захисники успішно зупиняють усі спроби загарбників закріпитися на території Сумської області. Ворог зазнає значних втрат у живій силі", - зазначили в Генштабі. Також там звернули увагу, що українські воїни продовжують контролювати території в Курській області.