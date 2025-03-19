Росіяни нафантазували збиття F-16 у Сумській області: Повітряні сили спростували фейк

Російська пропаганда знову нафантазувала збиття F-16 у Сумській області. Повітряні сили України спростували цей фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

"Пілоти F-ок сьогодні вчергове успішно відпрацювали по рашистах. І так щодня, бойова робота триває", - наголосив Ігнат.

За його словами, росіяни продовжують поширювати фейки, заявляючи, що цього разу нібито знищили F-16, хоча реальність далеко від їхніх фантазій.

Ігнат висміяв заяву росіян про нібито збиття літака, зазначивши, що це вже не перша спроба ворожої пропаганди "збити" український літак.

Сьогодні, 19 лютого, російські Telegram-канали почали заявляти про нібито збиття F-16 над Сумською областю.

Ситуація у Сумській області

Раніше у Центрі протидії дезінформації повідомляли, що російські окупанти нарощують сили в прикордонних районах Сумської області, хоча можливість наступу на самі Суми вони відкинули.

Згідно з інформацією Державної прикордонної служби України, ворожі диверсійно-розвідувальні групи наразі намагаються перетнути кордон України в Сумській області, а також мінувати місцевість.

Також, за даними Збройних сил України, поблизу Сумської області спостерігається просування російських підрозділів, які брали участь у Курській операції.

Водночас, Генеральний штаб спростував фейкові повідомлення про можливий наступ росіян на Сумську область, підкресливши, що Сили оборони оперативно знищують ворога.

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