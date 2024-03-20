Росіяни нафантазували іноземних військових у школах Черкас. В ОВА розбили фейк

Російські пропагандисти заявили про те, що у школах та дитячих садках Черкас нібито розміщують польських, німецьких та французьких військових. Це - черговий фейк ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця в Telegram.
У російських пропагандистських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що до Черкас прибула "величезна кількість іноземних військових".
При цьому росіяни писали, що солдатів нібито розмістили на територіях шкіл та дитячих садків, де "триває навчальний процес, щоб прикритися дітьми".
Глава Черкаської ОВА нагадав, що російські чи інші сумнівні паблики постійно публікують маніпулятивну інформацію та є інструментом ворожих ІПСО.
"Політ хворої фантазії у них без меж, як ми з вами не раз переконувалися. Про всяк випадок підкреслю: наші садки та школи використовуються виключно за прямим призначенням. Там дітям надають освітні послуги", - наголосив Табурець.
Він закликав місцевих жителів довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо, російські пропагандисти постійно вигадують нові фейки з метою залякати українців та дестабілізувати ситуацію в країні.
Зокрема, нещодавно росіяни поширювали маячню про те, що в нашій країні планують закликати три мільйони бездітних жінок у разі затягування війни або збільшення чисельності збройних сил Росії.
Також ЗМІ РФ поширюють неправдиву інформацію про те, що в елітних підрозділах Збройних сил України нібито обговорюється план усунення президента Володимира Зеленського.
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