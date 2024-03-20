Россияне нафантазировали иностранных военных в школах Черкасс. В ОВА разбили фейк

Что написали россияне

В российских пропагандистских Telegram-каналах появилась информация о том, что в Черкассы прибыло "огромное количество иностранных военных".

При этом россияне писали, что солдат якобы разместили на территориях школ и детских садов, где "продолжается учебный процесс, чтобы прикрыться детьми".

Реакция Табурца

Глава Черкасской ОВА напомнил, что российские или другие сомнительные паблики постоянно публикуют манипулятивную информацию и являются инструментом вражеских ИПСО.

"Полет больной фантазии у них без границ, как мы с вами не раз убеждались. На всякий случай подчеркну: наши садики и школы используются исключительно по прямому назначению. Там детям предоставляют образовательные услуги", - подчеркнул Табурец.

Он призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации.