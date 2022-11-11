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Росіяни надвечір обстріляли Дніпропетровську область: є поранені

Фото: реактивні набої російських окупантів влучили по Марганецькій громаді у Дніпропетровській області (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Ввечері 11 листопада російські окупаційні війська знову вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Цього разу під обстріл РСЗВ і важкої артилерії потрапила Марганецька громада.

Поранили двох чоловіків - 35 та 68 років. Обоє доправлені до місцевої лікарні. Медики оцінюють іхній стан як середньої тяжкості.

Деталі обстрілу з’ясовуються.

Вчора, 10 листопада, росіяни влучили по трьох громадах Дніпропетровської області - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській.

Крім того, окупанти 8 листопада обстріляли з реактивної артилерії Нікопольський район.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Нікополь