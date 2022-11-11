Россияне под вечер обстреляли Днепропетровскую область: есть раненые

Вечером 11 ноября российские оккупационные войска снова ударили по Никопольскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
В этот раз под обстрел РСЗО и тяжелой артиллерии попала Марганецкая община.
Ранены двое мужчин - 35 и 68 лет. Оба доставлены в местную больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Детали обстрелов выясняются.
Вчера, 10 ноября, россияне попали по трем общинам Днепропетровской области – Марганецкой, Красногригоревской и Никопольской.
Кроме того, оккупанты 8 ноября обстреляли из реактивной артиллерии Никопольский район.
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