ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ворог обстріляв з РСЗВ Нікопольський район: які наслідки

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Четвер 10 листопада 2022 07:58
Ворог обстріляв з РСЗВ Нікопольський район: які наслідки Фото: Ворог обстріляв із РСЗВ Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі 10 листопада обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Росіяни влучили по трьох громадах - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській.

У Нікополі постраждала 80-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома.

Ворог обстріляв з РСЗВ Нікопольський район: які наслідкиВнаслідок обстрілу постраждала жінка / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У місті пошкоджено 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправку, газопровід та лінії електропередач.

Ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті. Пожежні полум'я вже загасили.

Ворог обстріляв з РСЗВ Нікопольський район: які наслідкиЧерез атаку виникла пожежа у приватному обійсті / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах - без постраждалих. У Червоногригорівській громаді пошкоджено будинки та електромережі.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни завдали масованого удару іранськими дронами по Дніпропетровській області, четверо людей постраждали.

8 листопада окупанти обстріляли з реактивної артилерії Нікопольський район.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
NEWS
Окупанти відходять? Що відбувається в Херсоні та області
Окупанти відходять? Що відбувається в Херсоні та області
DAILY
Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа