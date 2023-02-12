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Росіяни на Кремінському напрямку відійшли назад після значних втрат, - Гайдай

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська декілька днів поспіль активно вели атаки на Кремінському напрямку. Однак зазнали суттєвих втрат та відійшли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, ситуація в Луганській області складна, але повністю контролюється Силами оборони.

"Декілька днів тому було дуже багато потужних атак. Основні зусилля були кинуті на Кремінському напрямку. Ворог не дає спокою й в напрямку Білогорівки, там постійні обстріли з танків, важкої артилерії і авіації", - розповів Гайдай.

Втім, як зазначив очільник ОВА, на Кремінському напрямку ворог зазнав суттєвих втрат так, що навіть "трохи дав відпочити нашим захисникам".

"Вони (окупанти - ред.) відтягнулися, адже їм треба було поповнити свої підрозділи, оскільки були достатньо розбиті. Намагалися йти навіть колоною техніки, але після гарної відповіді від наших захисників вони так само відійшли назад", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни почали наступ у Луганській області, але успіхів не мають.

Також ми писали про те, що темп російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області протягом останнього тижня зріс.

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