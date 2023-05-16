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Росіяни не можуть знайти достатню кількість лікарів на окупованих територіях, - ЦНС

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Вівторок 16 травня 2023 19:35
Росіяни не можуть знайти достатню кількість лікарів на окупованих територіях, - ЦНС Фото: росіяни не можуть знайти достатню кількість лікарів на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники мають кадровий дефіцит медиків та проблеми з лікуванням військовослужбовців на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Через велику кількість поранених медичні заклади на тимчасово окупованих територіях перевантажені й лікарів змушують працювати у кілька змін. Через відмову медиків окупанти намагаються зацікавити фінансовою винагородою. Обіцяють від 20 до 100 тисяч рублів премії, якщо ті лікуватимуть росіян.

Проте, як повідомляє ЦНС, це чергова російська брехня, адже на це загарбники не мають грошей. Росіяни вже перестали виплачувати зарплати працівникам окупаційних адміністрацій. А ще раніше припинили виплачувати "соцпільги".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти змушують лікарів у Луганській області працювати понаднормово через велику кількість поранених військових РФ.

Також раніше ми писали, що цивільним громадянам майже неможливо отримати медичні послуги в населених пунктах на тимчасово окупованій території Донецької області. Більшість лікарень приймають лише російських військових.

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