У Луганській області медики працюють цілодобово через велику кількість поранених росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"На тимчасово окупованих територіях Луганської області лікарів змушують працювати у кілька змін. Причиною того є велика кількість поранених серед особового складу росіян", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість закладів регіону вже переведені у формат роботи військових шпиталів. Лікування надається в першу чергу для російських військових та працівників, яких відрядили на окуповану територію України із Росії.

"Для того, аби лікарні продовжували функціонувати та лікувати військових, окупанти продовжують залучати медичні бригади з території РФ, оскільки місцевим вони не довіряють", - додали у ЦНС.

Разом з тим загострюється гуманітарна криза на захоплених територіях, адже в регіонах не вистачає медикаментів для цивільних.