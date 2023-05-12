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У Луганській області медики працюють цілодобово через велику кількість поранених росіян

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Луганська область, П'ятниця 12 травня 2023 15:42
У Луганській області медики працюють цілодобово через велику кількість поранених росіян Фото: Лікарня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти змушують лікарів у Луганській області працювати понаднормово через велику кількість поранених військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях Луганської області лікарів змушують працювати у кілька змін. Причиною того є велика кількість поранених серед особового складу росіян", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість закладів регіону вже переведені у формат роботи військових шпиталів. Лікування надається в першу чергу для російських військових та працівників, яких відрядили на окуповану територію України із Росії.

"Для того, аби лікарні продовжували функціонувати та лікувати військових, окупанти продовжують залучати медичні бригади з території РФ, оскільки місцевим вони не довіряють", - додали у ЦНС.

Разом з тим загострюється гуманітарна криза на захоплених територіях, адже в регіонах не вистачає медикаментів для цивільних.

Нагадаємо, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник обладнує цивільні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи.

На окупованій частині Луганської області російські загарбники заново створюють "військкомати", оскільки попередні установи не виконали план з примусової мобілізації громадян України.

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