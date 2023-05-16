Россияне не могут найти достаточное количество врачей на оккупированных территориях, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Из-за большого количества раненых медицинские учреждения на временно оккупированных территориях перегружены и врачей заставляют работать в несколько смен. Из-за отказа медиков оккупанты пытаются заинтересовать финансовым вознаграждением. Обещают от 20 до 100 тысяч рублей премии, если те будут лечить россиян.

Однако, как сообщает ЦНС, это очередная российская ложь, ведь на это у захватчиков нет денег. Россияне уже перестали выплачивать зарплаты работникам оккупационных администраций. А еще раньше перестали выплачивать "соцльготы".