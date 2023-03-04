UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни можуть завдати удару по Дніпропетровській області з артилерії: у РВА попередили громадян

Фото: Росіяни можуть завдати удару по Дніпропетровській області з артилерії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 4 березня можуть завдати артилерійського удару по Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Прибережні території увага, активність ворожої артилерії", - вказав посадовець.

У Нікопольському районі оголошена повітряна тривога.

Громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде інформації про відбій.

Нагадаємо, 4 березня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з реактивної артилерії. Внаслідок атаки загинули дві людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВійна Росії проти України