Росіяни можуть завдати удару по Дніпропетровській області з артилерії: у РВА попередили громадян

Російські окупанти ввечері 4 березня можуть завдати артилерійського удару по Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
"Прибережні території увага, активність ворожої артилерії", - вказав посадовець.
У Нікопольському районі оголошена повітряна тривога.
Громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде інформації про відбій.
Нагадаємо, 4 березня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з реактивної артилерії. Внаслідок атаки загинули дві людини.
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