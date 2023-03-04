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Россияне могут нанести удар по Днепропетровской области из артиллерии: в РВА предупредили граждан

Фото: Россияне могут нанести удар по Днепропетровской области из артиллерии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 4 марта могут нанести артиллерийский удар по Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Прибрежные территории внимание, активность вражеской артиллерии", - указал чиновник.

В Никопольском районе объявлена воздушная тревога.

Граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не будет информации об отбое.

Напомним, 4 марта, россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по реактивной артиллерии. В результате атаки погибли два человека.

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