Росіяни можуть завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні найближчим часом, - ISW

Російські окупанти готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом. Однак такі дії агресора спрямовані тільки на продовження останніх темпів обстрілів, а не на їхню екскалацію
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
У ISW також навели заяву речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк про те, що
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Україна має готуватися до нових ударів РФ по критичній інфраструктурі.
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