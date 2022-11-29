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Росіяни можуть завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні найближчим часом, - ISW

Фото: Росіяни можуть завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом. Однак такі дії агресора спрямовані тільки на продовження останніх темпів обстрілів, а не на їхню екскалацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У ISW також навели заяву речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк про те, що

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Україна має готуватися до нових ударів РФ по критичній інфраструктурі.

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Війна Росії проти України