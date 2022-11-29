Россияне могут нанести новую волну ракетных ударов по Украине в ближайшее время, - ISW

Российские оккупанты готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время. Однако такие действия агрессора направлены только на продолжение последних темпов обстрелов, а не на их экскалацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
В ISW привели также заявление спикера Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк о том, что
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина должна готовиться к новым ударам РФ по критической инфраструктуре.
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