ua ru
Вт, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна має готуватися до нових ударів РФ по критичній інфраструктурі, - Столтенберг

Новость на русском →
Вівторок 29 листопада 2022 02:21
Україна має готуватися до нових ударів РФ по критичній інфраструктурі, - Столтенберг Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Київ разом із союзниками повинен бути готовим до того, що Москва продовжить спроби зруйнувати українську критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, зроблену під час пресконференції у Бухаресті.

"Путін намагається зруйнувати енергетичну й газову інфраструктури та зупинити надання базових послуг українцям. Це жахливо, ми повинні бути готовими до подальших атак", - сказав політик.

За словами Столтенберга, саме через це країни Північноатлантичного альянсу посилили підтримку України.

"Союзники надають сучасні системи протиповітряної оборони та інші системи, що можуть реагувати на загрози, які становлять різні типи дронів, керованих та балістичних ракет", - додав генсек НАТО.

Нагадаємо, Столтенберг очікує рішень щодо ППО для України на саміті НАТО у Бухаресті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єнс Столтенберг Війна Росії проти України
NEWS
МАГАТЕ вимагає від Росії залишити Запорізьку АЕС, - Подоляк
МАГАТЕ вимагає від Росії залишити Запорізьку АЕС, - Подоляк
DAILY
Віталій Кличко: Маємо бути готові, що відключення електрики можуть бути до весни
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Віталій Кличко: Маємо бути готові, що відключення електрики можуть бути до весни