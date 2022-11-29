Россияне могут нанести новую волну ракетных ударов по Украине в ближайшее время, - ISW

Российские оккупанты готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время. Однако такие действия агрессора направлены только на продолжение последних темпов обстрелов, а не на их экскалацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили предупреждение президента Владимира Зеленского, сделанное в его видеообращении от 27 ноября по поводу новых атак.

В ISW привели также заявление спикера Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк о том, что 28 ноября в Черном море заступил на боевое дежурство дополнительный российский ракетоноситель, являющийся еще одним доказательством подготовки к восстановлению волны массированных ракетных ударов в течение следующей недели.