Россияне могут нанести новую волну ракетных ударов по Украине в ближайшее время, - ISW
Российские оккупанты готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время. Однако такие действия агрессора направлены только на продолжение последних темпов обстрелов, а не на их экскалацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики напомнили предупреждение президента Владимира Зеленского, сделанное в его видеообращении от 27 ноября по поводу новых атак.
В ISW привели также заявление спикера Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк о том, что 28 ноября в Черном море заступил на боевое дежурство дополнительный российский ракетоноситель, являющийся еще одним доказательством подготовки к восстановлению волны массированных ракетных ударов в течение следующей недели.
"Однако из-за продолжения деградации ракетного арсенала РФ в ходе предварительных ударов по всей вероятности, что Россия стремится поддерживать, а не эскалировать темпы обстрелов", - добавили специалисты Института изучения войны.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина должна готовиться к новым ударам РФ по критической инфраструктуре.
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