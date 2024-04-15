Росіяни можуть захопити Часів Яр швидше, ніж Авдіївку чи Бахмут, - ISW
Росіяни можуть не встигнути захопити все місто Часів Яр у Донецькій області до 9 травня, а лише зайдуть до його східного району. Однак нестача артилерії та засобів ППО в ЗСУ, дозволить загарбникам швидше просуватися під час операції із захоплення міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті нагадали заяву головнокомандувача Збройних Сил Олександра Сирського про намір військового командування РФ захопити місто Часів Яр у Донецької області, до російського свята Дня Перемоги 9 травня.
Аналітики ISW зазначають, що метою російського військового командування захопити Часів Яр лише за три з половиною тижні вказує на те, що воно, ймовірно, оцінює, що російські війська зможуть захопити місто більш швидкими темпами наступальних операцій, ніж зусилля по захопленню Бахмута у травні 2023 року або Авдіївки у лютому 2024 року.
У звіті припускають, що російське військове командування вважає, що дефіцит боєприпасів в Україні дозволить російським військам захопити Часів Яр за кілька тижнів, незважаючи на оцінку ISW, що російські війська наразі досягли лише крайньої східної частини мікрорайону "Канал" на сході міста.
Водночас, зазначають в ISW, російське командування регулярно висуває нереалістичні цілі для просування, і російський військовий блогер висловив сподівання, що російські війська зможуть просто увійти до Нового мікрорайону на південному сході Часова Яру до 9 травня.
У звіті припускають, що російські військові мають намір скористатися значною нестачею української артилерії та засобів ППО, які мають вирішальне значення для української оборони, та які не обмежували оборону Бахмута чи Авдіївки в тій мірі, в якій вони обмежують зараз.
"Російське військове командування буде продовжувати наступальні дії на Часів Яр до їхньої кульмінації. Однак росіяни можуть просуватися швидше, ніж у попередніх операціях, враховуючи нинішню нестачу артилерії та засобів ППО в Україні", - йдеться у звіті ISW.
Наступ Росії на Часів Яр
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіянам поставили задачу захопити місто Часів Яр під Бахмутом до 9 травня. Захоплення міста створить умови для подальшого просування ворога до Краматорської агломерації.
Міністр оброни Рустем Умєров зазначив, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута, але українські військові зривають ці плани ворога.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на деяких напрямках фронту останнім часом почала ускладнюватися ситуація.
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