Росіяни можуть захопити Часів Яр швидше, ніж Авдіївку чи Бахмут, - ISW

Росіяни можуть не встигнути захопити все місто Часів Яр у Донецькій області до 9 травня, а лише зайдуть до його східного району. Однак нестача артилерії та засобів ППО в ЗСУ, дозволить загарбникам швидше просуватися під час операції із захоплення міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали заяву головнокомандувача Збройних Сил Олександра Сирського про намір військового командування РФ захопити місто Часів Яр у Донецької області, до російського свята Дня Перемоги 9 травня.

Аналітики ISW зазначають, що метою російського військового командування захопити Часів Яр лише за три з половиною тижні вказує на те, що воно, ймовірно, оцінює, що російські війська зможуть захопити місто більш швидкими темпами наступальних операцій, ніж зусилля по захопленню Бахмута у травні 2023 року або Авдіївки у лютому 2024 року.

У звіті припускають, що російське військове командування вважає, що дефіцит боєприпасів в Україні дозволить російським військам захопити Часів Яр за кілька тижнів, незважаючи на оцінку ISW, що російські війська наразі досягли лише крайньої східної частини мікрорайону "Канал" на сході міста.

Водночас, зазначають в ISW, російське командування регулярно висуває нереалістичні цілі для просування, і російський військовий блогер висловив сподівання, що російські війська зможуть просто увійти до Нового мікрорайону на південному сході Часова Яру до 9 травня.

У звіті припускають, що російські військові мають намір скористатися значною нестачею української артилерії та засобів ППО, які мають вирішальне значення для української оборони, та які не обмежували оборону Бахмута чи Авдіївки в тій мірі, в якій вони обмежують зараз.

"Російське військове командування буде продовжувати наступальні дії на Часів Яр до їхньої кульмінації. Однак росіяни можуть просуватися швидше, ніж у попередніх операціях, враховуючи нинішню нестачу артилерії та засобів ППО в Україні", - йдеться у звіті ISW.