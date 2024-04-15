Россияне могут захватить Часов Яр быстрее, чем Авдеевку или Бахмут, - ISW
Россияне могут не успеть захватить весь город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая, но только зайдут в его восточный район. Однако недостаток артиллерии и средств ПВО у ВСУ, позволит захватчикам быстрее продвигаться в ходе операции по захвату города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете напомнили заявление главнокомандующего Вооруженных Сил Александра Сирского о намерении военного командования РФ захватить город Часов Яр в Донецкой области, к российскому празднику Дня Победы 9 мая.
Аналитики ISW отмечают, что цель российского военного командования захватить Часов Яр всего за три с половиной недели указывает на то, что оно, вероятно, оценивает, что российские войска смогут захватить город более быстрыми темпами наступательных операций, чем усилия по захвату Бахмута в мае 2023 года или Авдеевки в феврале 2024 года.
В отчете предполагают, что российское военное командование считает, что дефицит боеприпасов в Украине позволит российским войскам захватить Часов Яр за несколько недель, несмотря на оценку ISW, что российские войска пока достигли только крайней восточной части микрорайона "Канал" на востоке города.
В то же время, отмечают в ISW, российское командование регулярно выдвигает нереалистичные цели для продвижения, и российский военный блогер выразил надежду, что российские войска смогут просто войти в Новый микрорайон на юго-востоке Часова Яра до 9 мая.
В отчете предполагают, что российские военные намерены воспользоваться значительной нехваткой украинской артиллерии и средств ПВО, которые имеют решающее значение для украинской обороны, и которые не ограничивали оборону Бахмута или Авдеевки в той степени, в которой они ограничивают сейчас.
"Российское военное командование будет продолжать наступательные действия на Часов Яр до их кульминации. Но россияне могут продвигаться быстрее, чем в предыдущих операциях, учитывая нынешнюю нехватку артиллерии и средств ПВО в Украине", - говорится в отчете ISW.
Наступление России на Часов Яр
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россиянам поставили задачу захватить город Часов Яр под Бахмутом до 9 мая. Захват города создаст условия для дальнейшего продвижения врага к Краматорской агломерации.
Министр обороны Рустем Умеров отметил, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута, но украинские военные срывают эти планы врага.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на некоторых направлениях фронта в последнее время начала усложняться ситуация.
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