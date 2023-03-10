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Росіяни не можуть йти в наступ на Вугледар через суттєві втрати, - Сили оборони

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Вугледар, П'ятниця 10 березня 2023 12:27
Росіяни не можуть йти в наступ на Вугледар через суттєві втрати, - Сили оборони Фото: війська РФ не можуть йти в наступ на Вугледар через суттєві втрати (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська наразі не можуть йти в наступ на Вугледар через значні втрати. Наразі ворог займається відновленням сил, оскільки на там за минулий тиждень недорахувався близько двох батальйонів особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти також азнали значних втрат поблизу Авдіївки, Мар’їнки.

"Про наступ (на Вугледар - ред.) мова не може йти, оскільки ворог зазнав досить суттєвих втрат. За останній тиждень він дуже активно атакував позиції на Вугледарі, Мар’їнці, Авдіївці, застосовував свої найкращі підрозділи", - розповів Дмитрашківський.

Він зазначив, що морально-психологічний стан військових РФ зовсім впав.

"Командир славнозвісної 155-ї бригади морської піхоти був доставлений до Ростова за відмову виконувати бойові розпорядження. Також підрозділи "Степ" та "Тигр" на сьогодні відмовляються брати участь у бойових діях. Відомо про 126-ту бригаду, в якій 20 осіб написали відмову і повідомляють, що краще відсидять в тюрмі, ніж будуть гарматним м’ясом", - додає Дмитрашківський.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія протягом трьох місяців безуспішно наступала в районі Вугледара і тепер у командуванні вирішують питання: чи зробити ще одну спробу.

Також повідомлялося, що російські війська готуються до нового наступу на Вугледар, де вона вже зазнала тяжких втрат. Але і цього разу ресурсів для прориву недостатньо.

Разом з тим аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) також вважають просування росіян в районі Вугледара малоймовірним.

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