ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне не могут идти в наступление на Угледар из-за существенных потерь, - Силы обороны

Новина українською →
Угледар, Пятница 10 марта 2023 12:27
Россияне не могут идти в наступление на Угледар из-за существенных потерь, - Силы обороны Фото: войска РФ не могут идти в наступление на Угледар из-за существенных потерь (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска пока не могут идти в наступление на Угледар из-за значительных потерь. В настоящее время враг занимается восстановлением сил, поскольку там за прошедшую неделю недосчитался около двух батальонов личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты также признали значительные потери вблизи Авдеевки, Марьинки.

"О наступлении (на Угледар - ред.) речь не может идти, поскольку враг понес достаточно существенные потери. За последнюю неделю он очень активно атаковал позиции на Угледаре, Марьинке, Авдеевке, применял свои лучшие подразделения", - рассказал Дмитрашковский.

Он отметил, что морально-психологическое состояние военных РФ совсем упало.

"Командир знаменитой 155-й бригады морской пехоты был доставлен в Ростов за отказ выполнять боевые распоряжения. Также подразделения "Степь" и "Тигр" на сегодняшний день отказываются участвовать в боевых действиях. Известно о 126-й бригаде, в которой 20 человек написали и сообщают, что лучше отсидят в тюрьме, чем будут пушечным мясом", - добавляет Дмитрашковский.

Напомним, по данным британской разведки, российская армия в течение трех месяцев безуспешно наступала в районе Угледара и теперь в командовании решают вопрос: предпринять ли еще одну попытку.

Также сообщалось, что российские войска готовятся к новому наступлению на Угледар, где она уже понесла тяжелые потери. Но и в этот раз ресурсов для прорыва недостаточно.

Вместе с тем аналитики американского Института изучения войны (ISW) также считают продвижение россиян в районе Угледара маловероятным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Вугледар Войска РФ
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации