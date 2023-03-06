ISW: Малоймовірно, що російські війська просунуться в районі Вугледару

Незрозуміло, чи російські війська мають намір відновити наступ у районі Вугледару, але вкрай малоймовірно, що вони просунуться в цьому напрямку досить далеко, щоб підтримувати операції в інших місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

5 березня Генштаб України повідомив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командувачу Східного військового округу генерал-полковнику Рустаму Мурадову за всяку ціну взяти Вугледар на фоні конфлікту між ними через відсутність прогресу та значні втрати в цьому районі.

Шойгу, можливо, оцінює подальшу придатність Мурадова як командира.

Конфлікт між вищим військовим командуванням Росії, ймовірно, посилить наслідки катастрофічних втрат особового складу та живої сили, які обмежують оперативні можливості Росії в районі Вугледару.

За оцінками ISW, Шойгу, ймовірно, зустрічався з Мурадовим 4 березня, щоб оцінити можливість поновлення наступу в районі Вугледару, хоча досі неясно, чи вирішив Шойгу надати Мурадову необхідні для цього ресурси.

Нагадаємо, за даними Міноборони РФ, Шойгу нібито знову побував на окупованій території України.

Додамо, коли росЗМІ заявляли про чергові "інспекції" Шойгу передових позицій російських підрозділів, виявилося, що він знаходився за 75 кілометрів від лінії фронту (в районі населеного пункту Армянськ у тимчасово окупованому Криму).

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