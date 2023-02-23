Російська армія готова до нового штурму Вугледару. Британська розвідка оцінила їхні шанси

Російська армія готується до нового наступу на Вугледар, де вона вже зазнала тяжких втрат. І цього разу ресурсів для прориву недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, протягом останніх 48 годин тривали запеклі бої в районі Бахмута, де українські сили зберігають відкритими шляхи постачання на захід, незважаючи на поступове оточення Росією протягом останніх шести тижнів.

На південь у Донецькій області місто Вугледар знову зазнав сильного обстрілу. За даними британської розвідки, існує реальна ймовірність того, що Росія готується до нових наступальних дій у цьому районі, незважаючи на дорогі невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року.

Російська Східна група військ, ймовірно, як і несе відповідальність за Вугледарську операцію. Її командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском з метою покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач.

"Однак навряд чи Мурадов має ударну силу, здатну домогтися прориву", - зазначають у Міноборони Британії.