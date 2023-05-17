Росіяни не можуть виконати плани паспортизації на окупованих територіях, - ЦНС

Російські загарбники не можуть виконати плани паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються змусити місцеве населення оформити російський документ. Для тих, хто й надалі відмовляється від паспортизації, окупанти створюють нестерпні умови для життя.
Як повідомляє ЦНС, глибина проблеми з паспортизацією для росіян полягає в тому, що навіть не всі громадяни, хто погодився працювати в їхніх "адміністраціях" мають цей документ. Таких працівників погрожують звільнити.
Загалом, усі, хто не має російського документа отримує погрози щодо депортації, адже їх визнають, як іноземних громадян.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти у Запорізькій області змушують людей отримувати російські паспорти, аби їм надалі не відключали електропостачання.
Також раніше ми писали, що російські загарбники почали тиснути на жителів Луганської області, які не хочуть отримувати паспорти РФ. Жителям міста Сватове урізають зарплати на 30%.
А у Херсонській області та окупанти навмисно псують українські документи, щоб пришвидшити темпи паспортизації.
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