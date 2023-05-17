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Россияне не могут выполнить планы паспортизации на оккупированных территориях, - ЦНС

Фото: россияне не могут выполнить планы паспортизации на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики не могут выполнить планы паспортизации населения на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

На временно оккупированных территориях россияне пытаются вынудить местное население оформить российский документ. Для тех, кто и дальше отказывается от паспортизации, оккупанты создают невыносимые условия для жизни.

Как сообщает ЦНС, глубина проблемы с паспортизацией для россиян состоит в том, что даже не все граждане, согласившиеся работать в их "администрациях", имеют этот документ. Таких работников угрожают уволить.

В общем, все, кто не имеет российского документа, получает угрозы депортации, ведь их признают как иностранных граждан.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что оккупанты в Запорожской области заставляют людей получать российские паспорта, чтобы им в дальнейшем не отключали электроснабжение.

Также ранее мы писали, что российские захватчики начали давить на жителей Луганской области, которые не хотят получать паспорта РФ. Жителям города Сватово урезают зарплаты на 30%.

А в Херсонской области и оккупанты намеренно портят украинские документы, чтобы ускорить темпы паспортизации.

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