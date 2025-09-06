Росіяни можуть виготовляти до 2700 "Шахедів" за місяць, - розвідка

"Наростили виробництво "Герань-2", це "Шахед" звичайний, … цієї модифікації з бойовою частиною вони сьогодні можуть дійти до 2700 на місяць. Плюс окремо значна кількість обманок, без бойової частини", - сказав він.

Юсов додав, що окупанти застосовують сотні "Шахедів" у комбінованих атаках разом із ракетами.

"Масовані удари - це серйозний виклик для наших сил ППО і протиракетної оборони. І це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати нам захищати українське небо", - підкреслив представник ГУР.