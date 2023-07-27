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Росіяни можуть вдатися до повторної атаки з моря, - ОК “Південь”

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Четвер 27 липня 2023 05:42
Росіяни можуть вдатися до повторної атаки з моря, - ОК “Південь” Фото: РФ може повторно обстріляти Україну з моря (youtube)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни можуть вдатися до повторної атаки на територію України, в тому числі, і з моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднане командування "Південь".

Зазначається, що ворог може повторно атакувати, незважаючи на складні погодні умови у вигляді грози та шторму. Так, виведений на бойове чергування підводний ракетоносій в Чорному морі залишається в готовності застосувати "Калібри".

"Водночас, не виключена активність ударних БпЛА. Наразі загрози нема, але будьте уважні до сигналів повітряної тривоги", - попередили в ОК "Південь".

Повітряні атаки РФ

26 липня відбувлась масована атака, в якій були задіяні різні типи ракет - "Калібри", Х-101/Х-555 та "Кинджали". В Повітряних силах повідомили, що ціллю атаки російських окупантів став район Старокостянтинівки Хмельницької області, а ППО знищила 36 повітряних цілей.

В ніч на 27 липня атака повторилась: ворог знову бив по Хмельницькій області, там працювала ППО.

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