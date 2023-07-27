Россияне могут прибегнуть к повторной атаке с моря, - ОК "Юг"

Россияне могут предпринять повторную атаку на территорию Украины, в том числе, и с моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенное командование "Юг".

Враг может повторно атаковать, несмотря на сложные погодные условия в виде грозы и шторма. Так, выведенный на боевое дежурство подводный ракетоноситель в Черном море остается в готовности применить "Калибры".

"В то же время не исключена активность ударных БпЛА. Пока угрозы нет, но будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги", - предупредили в ОК "Юг".

Воздушные атаки РФ

26 июля произошла массированная атака, в которой были задействованы разные типы ракет - "Калибры", Х-101/Х-555 и "Кинжалы". В Воздушных силах сообщили, что целью атаки российских оккупантов стал район Староконстантиновки Хмельницкой области , а ПВО уничтожила 36 воздушных целей.

В ночь на 27 июля атака повторилась: враг снова бил по Хмельницкой области, там работала ПВО.

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