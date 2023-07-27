Загроза ракет і дронів. У ряді областей України - повітряна тривога, працює ППО
Повітряна тривога в деяких областях України була оголошена в ніч на четвер, 27 липня, через загрозу ворожих атак із застосуванням ракет та ударних безпілотників. У низці регіонів працює протиповітряна оборона, лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.
Військові оголосили близько третьої години ночі про ракетну небезпеку на півдні України, а також загрозу застосування противником дронів-камікадзе для повітряних атак.
Крім того, мешканців Одеси закликали терміново вирушати в укриття через загрозу застосування військами РФ крилатих ракет типу "Калібр".
Як заявили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації (ОВА), у регіоні чути звуки вибухів.
"Працює ППО! Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе та своїх близьких!" - йдеться в оголошенні.
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