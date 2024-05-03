Росіяни можуть вдарити по Україні на Великдень. В поліції дали важливі поради

"Ворог підступний та цинічний, тож ризики масованих ракетних атак та всіляких провокацій досить великі. Подбайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних", - порадив він.

Крім того, Білошицький дав декілька порад, а саме:

утримайтеся від відвідування масових заходів, розгляньте можливість відвідування онлайн.

не піддавайтеся на можливі провокації чи підбурювання;

дотримуйтеся комендантської години, встановленої для вашого регіону - свята не є винятком;

не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та під час неї перебувайте в укриттях;

одразу повідомляйте поліцейським або на 102 про підозрілі предмети та осіб.

Він також попередив, що поліція буде здійснювати патрулювання у ще більш посиленому режимі.

"Будьте відповідальними та законослухняними: не порушуйте норм громадського порядку та дотримуйтеся ПДР", - порадив він.

Великдень 2024 в Україні

На Великдень в Україні, який у 2024 році відзначається 5 травня, поліція у посиленому режимі патрулюватиме по всій території України. Зокрема, у Києві комендантська година буде без змін.

Зокрема, раніше українців уже попереджали про можливі ракетні провокації з боку Росії. При цьому у Повітряних силах готові до відбиття можливих атак окупантів.

До того ж не виключено, що обстріл можливий і на день інавгурації глави Кремля Володимира Путіна, яка запланована на 7 травня.