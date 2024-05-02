Великдень 2024. Чи можна під час комендантської години бути не вдома, а в церкві

В Україні комендантська година діє майже в усіх областях, за винятком Закарпатської, тож на Великдень вона буде також. Але в регіонах різнитиметься порядок проведення свята, зокрема що стосується богослужінь та освячення пасок.

Під час підготовки матеріалі використовувалися: заяви від ОВА, міських рад, місцевих ЗМІ "Волинська служба новин" та "Думка", Нацполіції, ДСНС та Повітряних сил ЗСУ.

Про те, як святкуватимуть Великдень в різних містах та областях країни - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Оскільки й цьогоріч проведення святкування Воскресіння Господнього відбувається в умовах війни, поліція слідкуватиме за дотриманням правил, зокрема комендантської години та буде проводити профілактичні бесіди з порушниками, попередив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв.

"Нічого не змінюється. У нас діє воєнний стан. Будемо перевіряти. Звісно, десь будемо ставитися з розумінням, будемо роз'яснювати і проводити профілактичні бесіди", - сказав він напередодні.

Крім того, в Україні під час Великодніх свят чергуватимуть понад 7 тисяч рятувальників та понад 2200 одиниць спецтехніки для реагування на можливі надзвичайні ситуації.

Також військові не виключають, що Росія може вдатися й до масованої ракетної атаки на тлі умовного "затишшя", але попереджають, що готовими треба бути завжди. Тому громадянам необхідно дослухатися до рекомендацій та правил, які введені місцевою владою.

Київ та область

Комендантська година (без змін): з 00:00 до 05:00.

У столиці будуть залучені усі необхідні заходи безпеки. До чергувань залучать представників Нацполу та муніципальну охорону. Вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян - храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" для недопущення провокацій.

"Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає! Дотримуйтеся правил безпеки", - закликали в КМВА.

Так, біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителів до найближчих укриттів. Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в місті задля запобігання правопорушень.

Киян та жителів Київської області за можливості закликають дивитися богослужіння онлайн. Тих, хто вирішив піти до храму, закликають уникати великих скупчень людей. Влада також нагадує, що пересування вулицею в комендантську годину заборонене.

Одеса

Комендантська година (без змін): з 00:00 до 05:00.

Через останні ракетні атаки по Одесі в міськраді вирішили, що всі великодні богослужіння розпочнуться зранку, 5 травня. Інформацію про початок богослужінь можна знайти на офіційних порталах релігійних громад.

Мерія також закликає усіх мешканців Одеси дотримуватися режиму воєнного стану, бути пильними та обачними, в разі повітряної тривоги - прямувати в найближче укриття.

Харків

Комендантська година (без змін): з 23:00 до 05:00.

У Харківській області на Великодні свята зміни тривалості комендантської години не передбачається. Про це пише місцеве видання "Думка" з посиланням на прес-секретаря Харківської ОВА Олени Шаповал.

Крім того, у Харкові 5 травня міські кладовища, які підпорядковуються КП "Ритуал", будуть закриті для відвідування. Відповідне рішення ухвалили у зв'язку з підвищеним рівнем небезпеки.

Разом з тим у місті триває заборона відвідувати: кладовище №13 (вул. Пушкінська, 108); кладовище №15 (пров. Володі Дубініна); кладовище №17 (вул. Курочкіна Гора,1); Польський меморіал жертвам тоталітаризму (Харківське шосе).

Тернопіль

Комендантська година (без змін): з 00:00 до 04:00.

У Тернополі на Великодні свята вирішили вивести на маршрути більше громадського транспорту. Так, до кладовища на вулиці Микулинецькій 5 та 12 травня тролейбуси №8 та маршрутні таксі № 5, 5А, 8, 18, 31 курсуватимуть за таким розкладом, як у будні. Крім того, до цвинтаря, що біля Львівського шосе, з 5 до 7 травня і 12 травня курсуватимуть два автобуси №32.

"До кладовища у селі Підгороднє в будні з 23 квітня до 3 травня та у вихідні 27, 28 квітня і 4 травня з 10 до 19 години курсуватимуть по три автобуси №11 та №27. Також 5, 6, 7 і 12 травня автобуси №11 і 27 возитимуть пасажирів згідно з розкладом руху, що діє у будні. Автобуси №1А до кладовища в Підгородньому возитиме пасажирів згідно з розкладом", - повідомили в міськраді.

Волинська область

Комендантська година (без змін): з 00:00 до 05:00.

На Волині у Великодню ніч можна перебувати у храмах, але бути на вулицях чи в інших громадських місцях під час комендантської години заборонено. Владика Волинської єпархії ПЦУ Михаїл розповів, що нічне богослужіння у Луцьку в соборі Святої Трійці обов’язкове буде, але парафіянам треба визначитися: вони приходять до комендантської години, або вже після.

"Для парафіян кафедрального собору ми рекомендуємо прийти до храму до опівночі. Це стосується тих, хто буде звершувати богослужіння вночі", - пояснив він.

Тих же, хто планує прийти до храму, на ранкову чи денну великодні служби, чекатимуть у соборі з 6-ї години ранку.

Запорізька область

Комендантська година (для Запоріжжя та району): з 00:00 до 05:00.

В Запорізькій області посилювати безпекові заходи вирішили ще напередодні, а саме від завтра, 3 травня. На Великодні свята та поминальні дні збільшиться кількість правоохоронців на вулицях міста та області.

"Ми готуємось до Великодніх свят. Ми розуміємо те, що ворог буде намагатися завадити нашим мешканцям провести святкові дні. Саме тому з завтрашнього дня на території Запоріжжя та області будуть посилені фільтраційні заходи", - заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Кіровоградська область

Комендантська година (змінена) з 00:00 до 04:00.

У Кіровоградській ОВА повідомили, що врахували побажання вірян і змінили час комендантської години у Великодню ніч. Вона триватиме з опівночі до четвертої ранку.

Втім, влада нагадує, що в цей час не можна перебувати на вулицях та в громадських місцях. Правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дістатись до найближчого укриття.

Також відомо, що громадський транспорт у Кропивницькому працюватиме на Великдень відповідно до режиму комендантської години: ранком 5 травня автобуси і тролейбуси розпочнуть роботу на одну годину раніше - із 05:00 і працюватимуть до 22:00. Освітлення вулиць перед Великоднем буде вимкнене о 23:00 і увімкнене о 05:00 ранку, щоб містяни мали можливість зручно дістатися до храмів та повернутися додому.

Львівська область

Комендантська година (без змін) з 00:00 до 05:00.

У Львівській ОВА проінформували, що тривалість комендантської години у регіоні залишається незмінною. Це означає, що з 00:00 до 05:00 не можна перебувати на вулиці та у громадських місцях без спеціальних перепусток і документів, які посвідчують особу.

"Якщо ви маєте інформацію про підозрілих осіб, транспорт, предмети чи про те, що хтось хоче вчинити дивеpcію або теpoриcтичний акт на території Львівської області, одразу телефонуйте на гарячу лінію СБУ: 032 261 61 43. Також про підозрілі об'єкти та людей повідомляйте у поліцію: 102", - закликав керівник області Максим Козицький.

Донецька область

Комендантська година (без змін) з 21:00 до 05:00.

На Донеччині, а саме в Покровській міській військовій адміністрації визначилися, що богослужіння відбуватимуться після закінчення комендантської години.

"Щоб уникнути загрози з боку ворога, закликаємо святкувати Великдень удома. Богослужіння пройдуть у приміщеннях храмів вранці після закінчення комендантської години, яка триває з 21:00 до 05:00 ранку", - заявили в Покровській МВА.

У відомстві уточнили, що освячення великодніх кошиків розпочнеться по закінченню пасхальної літургії.

Херсонська область

Комендантська година (без змін) з 21:00 до 05:00.

В Херсонській області у різних районах обмеження вводять відповідно до безпекових умов. Так, у Бериславському р-ні, діятиме ряд обмежень, а саме:

Заборона відвідування кладовищ. Виняток становлять лише похоронні процесії.

Обмеження щодо проведення богослужінь: проведення богослужінь у культових спорудах заборонено у період комендантської години. Святкові освячення на території культових споруд проводити заборонено, дозволяється здійснювати це лише у приміщеннях.

Забороняється скупчення людей під час Великодніх свят.

Великдень для жителів деокупованих населених пунктів Новокаховської громади с. Веселе та смт Козацьке також пройдуть із забороною на масові заходи. Місцевим заборонено відвідування кладовищ, проведення богослужінь у церквах у період комендантської години та скупчення людей, проведення святкових богослужінь (освячення) на території церков.

Хмельницька область

Комендантська година (змінена) з 00:00 до 03:00.

У пасхальну ніч на території Хмельницької області зміниться комендантська година. Відповідний наказ вже підписаний очільником області Сергієм Тюріним. Відповідно до нього, у ніч з суботи 4 травня на неділю 5 травня комендантська година в Хмельницькій області встановлена з 00:00 до 03:00.

Івано-Франківська область

Комендантська година (без змін): з 00:00 до 05:00.

Очільниця Івано-Франківської області Світлана Онищук повідомила про посилення заходів безпеки та закликала жителів Прикарпаття не втрачати пильності, дотримуватись належних правил, "бо ворог не зважає на християнські свята".

Дніпропетровська область

Комендантська година (без змін): з 00:00 до 05:00.

У Дніпропетровській області на Великдень забороняється проведення масових зібрань. Місцева влада закликає никати значного скупчення людей в одному місці. Крім того, в області не скасовується комендантська година, тож в цей час не можна перебувати на вулицях.

Великодні богослужіння, освячення кошиків рекомендують проводити до та після комендантської години, а віряни мають бути інформовані про наявні укриття. Поліція, ДСНС, медики - усі працюватимуть у посиленому режимі.

У Дніпрі на Великдень громадський транспорт працюватиме в штатному режимі за розкладом вихідного дня, а в поминальні дні до міських кладовищ буде організована робота додаткових та подовжених маршрутів. Вони будуть позначені табличкою з написом "Кладовище" (графік роботи: 11 та 12 травня: з 8:00 до 15:00; 13 травня: з 8:00 до 14:00).

Чернівецька область

Комендантська година (без змін): з 00:00 до 04:00.

За словами голови Чернівецької ОВА Руслана Запарнюка, враховуючи те, що ворог може активізувати роботу ДРГ і планувати масовані атаки і на Великдень, було ухвалено рішення не змінювати час комендантської години на території області.

"Це базові заходи безпеки у воєнний час. Закликаю всіх буковинців бути максимально обережними та, у разі оголошення тривоги, прямувати у найближче сховище", - зазначив Запарнюк.