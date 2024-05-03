Россияне могут ударить по Украине на Пасху. В полиции дали важные советы

"Враг коварен и циничен, поэтому риски массированных ракетных атак и всевозможных провокаций достаточно велики. Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих родных", - посоветовал он.

Кроме того, Белошицкий дал несколько советов, а именно:

воздержитесь от посещения массовых мероприятий, рассмотрите возможность посещения онлайн.

не поддавайтесь на возможные провокации или подстрекательства;

соблюдайте комендантский час, установленный для вашего региона - праздники не исключение;

не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и во время нее находитесь в укрытиях;

сразу сообщайте полицейским или на 102 о подозрительных предметах и лицах.

Он также предупредил, что полиция будет проводить патрулирование в еще более усиленном режиме.

"Будьте ответственны и законопослушны: не нарушайте норм общественного порядка и соблюдайте ПДД", - посоветовал он.

Пасха 2024 в Украине

На Пасху в Украине, которая в 2024 году отмечается 5 мая, полиция будет в усиленном режиме патрулировать по всей территории Украины. В частности, в Киеве комендантский час будет без изменений.

В частности, ранее украинцев уже предупреждали о возможных ракетных провокациях со стороны России. При этом в Воздушных силах готовы к отражению возможных атак оккупантов.

К тому же не исключено, что обстрелы вероятны и на день инаугурации главы Кремля Владимира Путина, которая запланирована на 7 мая.