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Россияне могут ударить по Украине на Пасху. В полиции дали важные советы

Фото: в полиции дали рекомендации по безопасности на Пасху в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция не исключает массированных атак по Украине на Пасху, 5 мая. Поэтому нелишне будет помнить несколько важных правил, которые могут спасти жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Враг коварен и циничен, поэтому риски массированных ракетных атак и всевозможных провокаций достаточно велики. Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих родных", - посоветовал он.

Кроме того, Белошицкий дал несколько советов, а именно:

  • воздержитесь от посещения массовых мероприятий, рассмотрите возможность посещения онлайн.
  • не поддавайтесь на возможные провокации или подстрекательства;
  • соблюдайте комендантский час, установленный для вашего региона - праздники не исключение;
  • не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и во время нее находитесь в укрытиях;
  • сразу сообщайте полицейским или на 102 о подозрительных предметах и лицах.

Он также предупредил, что полиция будет проводить патрулирование в еще более усиленном режиме.

"Будьте ответственны и законопослушны: не нарушайте норм общественного порядка и соблюдайте ПДД", - посоветовал он.

Пасха 2024 в Украине

На Пасху в Украине, которая в 2024 году отмечается 5 мая, полиция будет в усиленном режиме патрулировать по всей территории Украины. В частности, в Киеве комендантский час будет без изменений. 

В частности, ранее украинцев уже предупреждали о возможных ракетных провокациях со стороны России. При этом в Воздушных силах готовы к отражению возможных атак оккупантов.

К тому же не исключено, что обстрелы вероятны и на день инаугурации главы Кремля Владимира Путина, которая запланирована на 7 мая.

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