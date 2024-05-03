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У Сумській області попередили про можливі атаки РФ у Великдень та на день інавгурації Путіна

Сумська область , П'ятниця 03 травня 2024 11:59
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У Сумській області попередили про можливі атаки РФ у Великдень та на день інавгурації Путіна Фото: у Сумській області попередили українців до атак РФ на свята (sts.sumy.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Російські війська можуть атакувати Білопілля, що на Сумщині у Великдень та на день інавгурації Путіна. Про це свідчить досвід попередніх років і затишшя, що вказує на підготовку РФ до нової хвилі ударів.

Про це заявив очільник ОТГ Юрій Зарко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зауважив Зарко, опираючись на досвід минулих років після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, окупанти систематично посилюють свої атаки у святкові дні.

Атаки з боку РФ міський голова прогнозує у зв'язку з Великоднем, днем інавгурації Путіна (що запланована на 7 травня) і 9 травня.

Він закликав містян не виходити в центр без поважних причин, а сім'ї з дітьми виїхати у сусідні села та міста, а також додав, що найбільш небезпечно під час атак саме у людних місцях.

Посилення заходів безпеки перед Великоднем

Нагадаємо, українці відзначатимуть Великдень 5 травня. Однак, враховуючи воєнні дії святкування буде проходити з певними обмеженнями.

Зауважимо, що під час Великодніх свят в Україні чергуватимуть понад 7 тисяч рятувальників та понад 2200 одиниць спецтехніки для реагування на можливі надзвичайні ситуації.

Зокрема, напередодні у Повітряних силах повідомили про ймовірність атаки російських військ по Україні у Великодню ніч, та заявили про готовність відбиття ймовірних нападів противника.

Також до ймовірних атак РФ у свята готуються і в Запорізькій області. Там посилюють заходи безпеки під час Великодніх свят та поминальних днів.

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