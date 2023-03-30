ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни можуть списати на Путіна всі гріхи: у ГУР назвали умову

Новость на русском →
Четвер 30 березня 2023 15:17
Росіяни можуть списати на Путіна всі гріхи: у ГУР назвали умову Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни можуть перекласти всю провину за вторгнення в Україну на диктатора Володимира Путіна, але тільки коли він втратить владу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Він наголосив, що в Росії щодня зростає актуальність формування бізнес-політичної еліти, яка розглядає повалення диктатора. Одним з прикладів є запис розмови "шанувальників режиму" Йосипа Пригожина з Фархадом Ахметовим, де вони розкритикували дії Кремля.

"Цей злив (аудіозапису - ред.) - одне з яскравих свідчень, що розкол усередині так званих кремлівських еліт - не сценарій, а доконаний факт. Інша справа - глибина цього розколу і готовність тих чи інших груп до дій", - уточнив Черняк.

За його словами, невдоволення серед населення РФ зараз також зростає "з кожним новим вантажем з чорними мішками". Але про неминучість протестів поки що говорити зарано через пропагандистський вплив та страх перед репресіями.

Черняк вважає, що падіння підтримки дій Путіна серед населення відбудеться лише після того, як диктатор перестане правити.

"Усунення диктатора може призвести до того, що більшість російського населення, яке в неоімперському угарі підтримувало агресивну війну, битиме себе в груди і присягатиметься у вічній опозиційності режиму. Таке вже не раз бувало в російській історії, коли на мертвого чи недієздатного лідера списували всі гріхи, катастрофи та злочини", - додав представник ГУР.

Нагадаємо, раніше у ГУР розповідали, що Путіну після рішення суду Гааги видати ордер на його арешт уже шукають наступника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Главное управление разведки Війна Росії проти України
NEWS
Нова загроза на фронті. Росіяни почали активно застосовувати крилаті авіабомби, - Ігнат
Нова загроза на фронті. Росіяни почали активно застосовувати крилаті авіабомби, - Ігнат
DAILY
Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою