Росіяни можуть списати на Путіна всі гріхи: у ГУР назвали умову

Росіяни можуть перекласти всю провину за вторгнення в Україну на диктатора Володимира Путіна, але тільки коли він втратить владу.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю " Укрінформу " заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Він наголосив, що в Росії щодня зростає актуальність формування бізнес-політичної еліти, яка розглядає повалення диктатора. Одним з прикладів є запис розмови "шанувальників режиму" Йосипа Пригожина з Фархадом Ахметовим, де вони розкритикували дії Кремля.

"Цей злив (аудіозапису - ред.) - одне з яскравих свідчень, що розкол усередині так званих кремлівських еліт - не сценарій, а доконаний факт. Інша справа - глибина цього розколу і готовність тих чи інших груп до дій", - уточнив Черняк.

За його словами, невдоволення серед населення РФ зараз також зростає "з кожним новим вантажем з чорними мішками". Але про неминучість протестів поки що говорити зарано через пропагандистський вплив та страх перед репресіями.

Черняк вважає, що падіння підтримки дій Путіна серед населення відбудеться лише після того, як диктатор перестане правити.

"Усунення диктатора може призвести до того, що більшість російського населення, яке в неоімперському угарі підтримувало агресивну війну, битиме себе в груди і присягатиметься у вічній опозиційності режиму. Таке вже не раз бувало в російській історії, коли на мертвого чи недієздатного лідера списували всі гріхи, катастрофи та злочини", - додав представник ГУР.