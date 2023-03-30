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Россияне могут списать на Путина все грехи: в ГУР назвали условие

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Четверг 30 марта 2023 15:17
Россияне могут списать на Путина все грехи: в ГУР назвали условие Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне могут переложить всю вину за вторжение в Украину на диктатора Владимира Путина, но только когда он лишиться власти.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

Он подчеркнул, что в России каждый день растет актуальность формирования бизнес-политической элиты, которая рассматривает свержение диктатора. Одним из примеров этому является запись разговора "поклонников режима" Иосифа Пригожина с Фархадом Ахметовым, где они раскритиковали действия Кремля.

"Этот слив (аудиозаписи - ред.) - одно из ярких свидетельств, что раскол внутри так называемых кремлевских элит - не сценарий, а свершившийся факт. Другое дело - глубина этого раскола и готовность тех или иных групп к действиям", - уточнил Черняк.

По его словам, недовольство среди населения РФ сейчас также растет “с каждым новым грузом с черными мешками”. Но про неизбежность протестов пока еще говорить рано из-за пропагандистского влияния и страха перед репрессиями.

Черняк считает, что падение поддержки действий Путина среди населения произойдет только после того, как диктатор перестанет править.

"Устранение диктатора может привести к тому, что большинство российского населения, которое в неоимперском угаре поддерживало агрессивную войну, станет бить себя в грудь и клясться в вечной оппозиционности режиму. Такое уже не раз бывало в российской истории, когда на мертвого или недееспособного лидера списывали все грехи, катастрофы и преступления", - добавил представитель ГУР.

Напомним, ранее в ГУР рассказывали, что Путину после решения суда Гааги выдать ордер на его арест уже ищут преемника.

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