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Росіяни можуть повністю відключити інтернет в Маріуполі, - мерія

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Найближчим часом росіяни можуть на невизначений час повністю відключити інтернет в тимчасово окупованому Маріуполі. Планують запровадити засоби глобального стеження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Засоби моніторингу активності в мережі росіяни планують запровадити не лише в окупаційних адміністраціях, але й загалом в Маріуполі.

"Розпочато монтаж обладнання для глобального стеження. Також, 11 лютого на невизначений час буде відключення інтернету по всіх провайдерах. Саме через налаштування ФСБ системи стеження", - пояснив радник міського голови.

Як пояснив Андрющенко, відповідне рішення ворог прийняв через регулярний витік інформації про реальність окупації й розташування військових цілей, а також неуспішну боротьбу з цим.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Андрющенка, російські окупанти продовжують перекидувати до Маріуполя живу силу й техніку. Зброю розміщують в порту.

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